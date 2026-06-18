【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】初めまして！この春にABCテレビに入社した1年目PR部員のI西です。今回のナイショスクープでは、私の同期である新人アナウンサーの2人を紹介していきたいと思います！今年の新人アナウンサーは、東京都出身と山梨県出身の2人。初めての大阪での暮らしに「馴染めているかな…」と密かに心配をしていたのですが、そんな心配はどこへやら。すでに関西弁が移りそうなほど大阪の街に溶け込み、