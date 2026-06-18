こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のラ・シヤ天文台にあるMPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した「みなみのかんむり座R星（R Coronae Australis）」とその周辺の様子。地球から約420光年先にあります。【▲ MPG/ESO 2.2m望遠鏡で観測した「みなみのかんむり座R星」とその周辺（Credit: ESO）】まるで水彩画美しい宇宙の情景画像の中央からやや右側にかけて、柔らかな青い光がベールのように広がっています。また、その光を覆い隠す