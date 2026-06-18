モンスター新人あらわる！漫画『私、仕事ができますので。』は、銀行が舞台の実体験をもとにした職場トラブル漫画です。物語の舞台は、とある銀行。窓口業務に、中途採用の新人（田中きらり）がやってきます。初対面からいきなり相手の体型に触れるなど、距離感も言葉選びもかなり危ういタイプ。きらりは、自分では「仕事ができる」と思い込んでいます。その謎の自信が大きなトラブルに発展していくのですが…。危険な予感しかしな