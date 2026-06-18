入団記者会見し、写真撮影に応じる巨人の小笠原（右）＝18日、東京ドーム米大リーグ、ナショナルズ傘下のマイナーから巨人に加わった小笠原慎之介投手（28）が18日、東京ドームで入団会見し「期待に応えられるパフォーマンスをして、リーグ優勝、日本一を取れるように頑張りたい」と意気込んだ。2季ぶりの日本球界復帰で、背番号は98。来季までの契約で年俸1億8千万円。日本への復帰を決めた理由は「ジャイアンツの熱意、とい