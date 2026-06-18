中国の宇宙企業ExPace（航天科工火箭技術）は2026年6月17日、酒泉衛星発射センターから固体燃料ロケット「快舟11号」を打ち上げ、「微厘空間05組」衛星を所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：快舟11号（微厘空間05組）・ロケット：快舟11号（Kuaizhou-11）・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 12時58分・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）・ペイロード：微厘空間05組（CentiSp