女子ゴルフのニチレイ・レディースはあす19日に千葉県・袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72）で開幕する。今大会後にはシード権がない選手の優先出場権の順位を入れ替える第1回リランキングが行われる。昨年のプロテストでトップ合格した注目のルーキー・伊藤愛華（18＝明治安田）は「まずは決勝ラウンドに残って自分のベストを尽くせるように頑張りたい」と力を込めた。現在の暫定リランキング順位は5