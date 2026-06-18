台湾の頼清徳総統は、外国メディアとの懇談会で、中国に対して台湾への武力行使を放棄するよう求めました。頼総統は18日の懇談会で、台湾が自らの安全を守り、中国の統治を受け入れないことについて、「中国に対する挑発として扱うべきではない」と強調しました。頼総統は、「中国こそが台湾海峡の現状変更を試みている主体であり、インド太平洋地域の平和と安定を損なう存在だ」と中国を批判し、台湾への武力行使を放棄するよう求