物価の高騰が続く中、生活保護を受けている人などが保護費の引き上げを求め、県に審査請求を行いました。審査請求を行ったのは秋田市の生活保護の受給者と市民団体、「秋田生活と健康を守る会」です。生活保護を受けて暮らす人たちが健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう求めています。秋田生活と健康を守る会後藤和夫会長「このこのままの最低生活を決めている生活保護基準では暮らしていけないから、ぜひ現在の基準を引き