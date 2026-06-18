全国各地でクマの出没が相次ぎ、秋田市の会社が開発したクマ撃退スプレーには、県の内外から問い合わせが相次いでいます。関心が高まるクマ対策グッズ。藤田アナウンサーが取材しました。クマ対策の商品を開発している秋田市の熊ノ護化研。岡泰造さん「こちらがクマ撃退スプレー、弊社で開発しました秋田マタギ の一撃でございます」カプサイシンという成分がクマの目や鼻など粘膜に刺激を与えることで撃退でき