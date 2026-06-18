主演・今田美桜が医師役に初挑戦。1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』。七夕の7月7日（火）に放送がスタートする本作の舞台は、横浜の湾岸エリア。七夕スタートという縁から、7月4日（土）〜5日（日）に横浜の臨港パーク＆パシフィコ横浜で開催される「横浜七夕祭り2026」とのコラボが決定した。【映像】『クロスロード 〜救命救急の約束〜』予告会場には