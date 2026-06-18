川の水に含まれるDNAを分析してクマの生息状況を把握する新たな調査がこの春から県内で行われています。これまでに秋田市の旭川と北秋田市の小猿部川でクマのDNAが検出されていたことがわかりました。調査を行っているのは、福井県に本社を置く、「フィッシュパス」です。「フィッシュパス」は、水の中からDNAを抽出して棲んでいる生物を判別する技術を使って、今年4月から、県内でクマの生息状況を調べています。これまでに、秋田