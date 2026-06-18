はま寿司は、2026年6月20日・21日の受け取り限定で、対象のお寿司セットが5％オフになる父の日キャンペーンを実施しています。前日までの予約が対象「はま寿司の父の日 特別割引」として、お持ち帰りWeb予約限定で「特上11種セット（3〜5人前）」が5％オフになるキャンペーンを実施中。Web注文から、商品受け取り前日までに「特上11種セット（3〜5人前）」を予約した人が対象です。商品の受け取りは6月20日と21日の2日間。父の日に