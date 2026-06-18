妊婦が死亡し、赤ちゃんに重い障害が残った事故で実刑判決です。胎児の被害も罪に問われるべきだと署名活動を行った遺族の思いは？ 【写真を見る】出産目前の妊婦はねられ死亡 重い障害が残った赤ちゃんも｢被害者｣ 遺族の思い 運転していた女に禁錮2年6か月の実刑判決 愛知･一宮市 去年5月、愛知県一宮市で起きた交通事故。妊娠9か月だった研谷沙也香さん（当時31歳）が乗用車にはねられ、亡くなりました。 事故後、帝王切開で