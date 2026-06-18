6月18日、来シーズンからBワンに所属するトライフープ岡山は、笠井康平との2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。 香川県出身で現在32歳の笠井は、176センチ77キロのポイントガード。尽誠学園高校、青山学院大学を経て2016年に実業団の四国電力でキャリアをスタートさせた。2018年に名古屋ダイヤモンドドルフィンズへの移籍によりプロとなり、その後は群馬クレイ