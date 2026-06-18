東京証券取引所が１８日に発表した６月第２週（８～１２日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５０７４億３１６８万円と３週連続で売り越した。前週は８０９億７３９１万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は８８０億円の売り越し。現物・先物の合計では５９５５億円と３週連続の売り越しとなった。前週は５７２６億円の売り越しだった。