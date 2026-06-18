■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月１８日１６０円５９～６０銭（△０．４１） ０６月１７日１６０円１８～２０銭（▼０．０４） ０６月１６日１６０円２２～２４銭（△０．１０） ０６月１５日１６０円１２～１３銭（▼０．１５） ０６月１２日１６０円２７&#