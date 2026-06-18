日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円５９～６０銭と前日に比べ４１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円８８～９２銭と同１円０６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５１２～１４ドルと同０．００９６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS