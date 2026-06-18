北中米ワールドカップでアジア勢が躍進している。開幕日に韓国がチェコを２−１で撃破したのを皮切りに、大会６日目にイラクがノルウェーに１−４で敗れるまで無敗を継続。森保ジャパンもオランダ相手に二度ビハインドを負いながら、粘り強く２−２で引き分けた。こうした印象的なパフォーマンスを受け、イギリスの有力紙『The Guardian』が「今回のワールドカップで、アジアのチームはヨーロッパに追いつきつつあるのだろうか