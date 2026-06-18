イングランド代表は、北中米Ｗ杯を白星でスタートさせた。現地６月17日に開催されたグループＬの第１節でクロアチア代表と激突。４−２と点の取り合いとなった一戦で、エースのハリー・ケインは２ゴールをマークした。12分にPKを成功させ、42分には右CKからヘディングシュートを叩き込んだ。「ケインの２ゴールは確かに印象的だったが、彼の守備面での活躍は、スリーライオンズのリーダーとしての新たな一面を浮き彫りにした