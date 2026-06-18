【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月30日に発売を控える、乃木坂46、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』のパネル展を全国10店舗にて開催する。また、パネル展の開催を記念して、彼女感たっぷりな先行カット第8弾（メイン写真）が6月18日に公開された。 ■パネル展では本誌未掲載カットも展示 第8弾の先行カットは、金川紗耶も大好きな場所になったと語る、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影