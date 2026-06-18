シンガーソングライター／ボカロPのsyudouと、FANTASTICSのボーカル・八木勇征による新曲「ラテマジック」が日本テレビ系TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期オープニングテーマに決定し、7月5日にデジタルリリースされることが発表された。 ■すべての頑張る人に寄り添う応援ソング 7月4日に放送開始となる『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人