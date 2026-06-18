【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティ番組『沼にハマってきいてみた』。6月27日の放送回には、ゲストとして8人組ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツトゥーハーツ／通称：ハトゥハ）が登場する。 ■少女時代の代表曲「Gee」をカバ&#