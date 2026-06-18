【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌音が9月9日にリリースするオリジナルアルバム『bouquet』に、音楽特番での共演以来リスペクトとともに交友を深めてきた大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）による提供曲「メタセコイア」が収録されることが明らかとなった。 ■穏やかで、凛とした切なさを持ち合わせた楽曲 先週開催されたMrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げた『Mrs. GREEN A