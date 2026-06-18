日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7819枚だった。 ◯2026年7月限（特別清算日：7月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7819(7819) ソシエテジェネラル証券5366(5366) バークレイズ証券4744(4744)