日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の1万7641枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 17641( 17641) ソシエテジェネラル証券 15839( 14689) ABNクリアリン証券 13990( 12915