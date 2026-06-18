ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃4が18日、放送される。【写真】控えめに言っても巨大…23段のモンスターボックス“資産を売る人”3人目は、かつて高視聴率を記録した国民的番組で偉大な世界記録を樹立し、日本のトップアスリートとして一世を風靡した池谷直樹。しかしその裏では、過去のエンターテインメント事業での不測の事態やコロナ禍による打撃が重なり、1億2000万円という莫大な