トヨタ自動車・豊田章男会長が18日、サカナクションの公式インスタグラムに登場。SNSで話題の「夜の踊り子」ダンスで共演した。【動画】「大企業のトップが…」トヨタ豊田会長の「夜の踊り子」今回の動画では、豊田会長が船首で踊る“少年役”を担当し、その後方でサカナクションの5人がボートの“漕ぎ手役”に。豊田会長は先頭でノリノリ笑顔で“完璧”なダンスを披露。その様子を見たメンバーは、驚きながらも楽しそうな表情