映画監督・谷健二氏を中心とし映画・映像を製作するセブンフィルムが、俳優活動を支えるための新たな試みとなる『ACTORS BASE』の発足を記念して『SEVEN FILM SCREENING』が27日に東京・渋谷のユーロライブで開催される。【画像】『SEVEN FILM SCREENING』の来場特典谷監督は2014年に『リュウセイ』（出演：遠藤要、佐藤祐基、馬場良馬）で長編デビュー。その後、中編作品やショートドラマなども手掛け、映像作品は現在までに2