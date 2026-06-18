アクロバティックなパフォーマンスや独特なキャラクター性で、球団の枠を超えて高い人気を誇る中日ドラゴンズのマスコット「ドアラ」。その可動式プラスチックモデルに、ファン待望の新たなバリエーションが仲間入りします。株式会社ピーエムオフィスエーは、ホビーブランドPLUMPMOA（プラムピーエムオーエー）が展開するキャラクタープラキットシリーズ「プラフィア」の新商品として、「プラフィア ドアラ（ビジターVer.）」