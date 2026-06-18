シンガー・ソングライター／ボカロPのsyudouと、ダンス＆ボーカルグループFANTASTICSのボーカル・八木勇征による新曲「ラテマジック」がテレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期オープニングテーマに決定し、7月5日にデジタルリリースされることが発表された。【画像】アーティスティック…『syudou Live 2025「美学」』上映イベント告知画像7月4日に放送開始となる同作は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人