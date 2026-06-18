中国メディアの快科技は18日、中国の乗用車市場でかつて隆盛を誇った日系車のシェアが今年1〜5月はわずか8．7％になったとする記事を掲載した。記事によると、1〜5月の乗用車販売台数についてメーカーの国・地域別で見ると、中国ブランドのシェアは70％を突破した。外資系では、ドイツ系が10．4％、日系が8．7％だった。中国ブランドのシェアは、5月単月では75％に達した。これは販売された新車の4台に3台が中国ブランドのものだっ