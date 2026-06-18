中国の王毅外交部長は6月17日、要請に応じてイランのアラグチ外相と電話会談をおこないました。アラグチ外相は、イランと米国が第一段階の覚書（MOU）に合意した関連状況について説明し、交渉の推進と合意の成立に向け中国が果たした積極的な役割に対し心からの謝意を表明しました。アラグチ外相は、関連する覚書は確実に実行されるべきであり、これにはイスラエルによるレバノンへの軍事作戦の停止も含まれると述べました。イラン