6月17日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は「全国ご当地アナウンサー大賞」。若手からベテランまで、全国から日本テレビ系ご当地アナウンサー39名がスタジオに集い、さまざまな個性が明らかになった。FIFAワールドカップ2026 日本vsオランダ観戦時に現地放送局のインタビューを受け、その熱い様子がSNSで話題になった北日本放送・中久木大力アナウンサーは、実はこの「全国ご当地アナウンサー大賞