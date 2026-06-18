「映画館に行こう！」実行委員会（日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション（MPA）、全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成）が、映画館の年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、映画タイトルを伏せたまま上映する特別イベント「シークレットシネマ」を6月25日（木）に開催する。アンバサダーに就任した二宮和也は、「映画館だからこそ生まれる体験がある」と語り、知ら