明星食品は、カップ焼そば「築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を2026年6月22日に発売する。甘濃いソースとあげ玉入りふりかけたこ焼チェーン「築地銀だこ」が監修したというコラボレーション商品が、22年・24年に続き再登場。同チェーンの看板メニュー「ぜったいうまい！！たこ焼」をイメージした甘濃いソースと、あげ玉入りふりかけで、たこ焼のような味わいをカップ焼そばで再現している。ロゴを大きく配するなど、同チェーンの世