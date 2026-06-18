テレビアニメ『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』（転生エルフ）が2027年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、ティザーPV、メインキャスト情報が公開された。【動画】面白そう！公開された『転生エルフ』PV生きた証を残すために旅に出る転生エルフ・リースを山下大輝、リースが旅の中で出会う少女・ミノリを菱川花菜が演じる。■キャストリース：山下大輝ミノリ：菱川