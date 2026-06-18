ガールズグループ・moxymillの新メンバーオーディションの応募受付が開始された。【ライブ写真】前体制でのラストステージに立ったmoxymillメンバーmoxymillは、オーディション番組『SEVEN COLORS』から誕生し、昨年1月にデビューしたグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルが特徴だ。約3000人を動員したデビューライブを開催し、わずか1年で6曲をリ