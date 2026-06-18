8人組グループ・timeleszが7月29日にリリースする、ニューシングル「消えない花火」の3形態同時予約購入特典の内容が発表された。【写真】ポップさもエモさも…timeleszの魅力が詰まった「消えない花火」ジャケット写真まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演となったステージは、会場を埋め