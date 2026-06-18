3月22日にメジャーデビュー25周年を迎え、同日をもって活動休止に入ったRIP SLYMEが、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催したワンマンライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の映像作品『GREATEST LIVE VIDEO』を9月9日にBlu-ray＆DVDで発売することが決定した。【ライブ写真】RIP SLYME活動休止前ラスト公演の貴重なショットがたっぷり！ソロカットも同作は全3形態でリリース。初回限定盤（