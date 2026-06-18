日本テレビで放送中のアニメ『スノウボールアース』が、『ゴジラ』とコラボレーションし、超激突ビジュアル＆特別映像が公開された。【画像】ゴジラとコラボした新作アニメのビジュアル一面を氷に覆われた地球を舞台に、人類最後の希望である巨大ロボット「ユキオ」と、あらゆるものを破壊し尽くす圧倒的な存在感を放つ「ゴジラ」が正面から激突。互いの闘志がぶつかり合う、圧倒的スケールと迫力の構図で描かれたビジュアルと