俳優・舘ひろし主演のホームドラマ『パパとムスメの7日間』（2007年）が、CS放送「ファミリー劇場」で初放送されることが決定した。6月19日に主演映画『免許返納!?』が公開されることを記念した特集企画の一環として、全話一挙放送される。【場面写真】父（舘ひろし）娘（新垣結衣）が入れ替わり異色な掛け合い同作は、五十嵐貴久氏の同名小説を原作に、人格が入れ替わってしまった父と娘の7日間を描くハートウォーミングドラ