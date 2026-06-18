おととし11月、千葉県野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなどおよそ140万円相当を盗んだとして、これまでに男女5人が逮捕された事件について、警察は新たに首謀者の男を逮捕しました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、指定暴力団稲川会傘下組織の組員で自称・建築業の橋口七海容疑者（25）です。橋口容疑者は共謀のうえ、おととし11月、野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグや腕時計などおよそ140万円相当を盗んだ疑いが