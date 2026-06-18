超党派の「国民会議」できのう示された、食料品の消費税を来年4月から2年間1％に引き下げる案。多くの野党は反発していますが、何を問題視しているのでしょうか。【写真を見る】食料品の消費税「来年4月に1％」案減税終了の2029年に「8％への大増税」で野党反発 意見集約できるか不透明に高市総理「結論を先取りすることはいたしませんけれども、私はやはりスピード感と、そしてやっぱり十分性。迅速性と十分性、これは確保