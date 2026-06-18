滋賀県庁＝大津市任期満了に伴う滋賀県知事選が18日告示され、共産党県委員会副委員長の新人坪田五久男氏（67）＝共産推薦、4選を目指す現職三日月大造氏（55）ら4人が、いずれも無所属で立候補を届け出た。3期12年に及ぶ現県政運営への評価や、地域交通の維持のために三日月氏が導入を検討する「交通税」の是非が主な争点。7月5日に投開票される。他に立候補したのは、元同県栗東市職員の新人大隅元侍氏（42）、会社員の新人