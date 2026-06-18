中国外務省は、アメリカとイランが戦闘終結に向けた「覚書」に正式署名したことを歓迎した。中国外務省の報道官は、きょうの会見で「アメリカとイランが覚書に署名したことは、緊張緩和と和平の勢いを強固にする上で積極的な意義を持つ」と評価した。その上で、「アメリカとイランを含む関係各国が約束を確実に守ることを期待する」と指摘した。また、アメリカとイランが最終合意に向けた交渉について「理性的かつ現実的な態度で臨