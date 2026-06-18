サッカーFIFAワールドカップに出場している日本代表は日本時間18日(現地時間17日)、第2戦のチュニジア戦へ向けて、選手たちが練習で汗を流しました。MF堂安律選手は6月16日が誕生日。自身のインスタグラムでは、前日にチームメートからお祝いされた様子を投稿していました。大きな戦いの中で28歳を迎え、「これほど実感のない誕生日は初めてなので、いろんなことに気を取られるというか、誕生日は頭に全くなかった」といい、「メッ