サッカー北中米W杯日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。終始存在感を放ち続ける39歳・長友佑都の献身的な姿に「やっぱ必要だったんだな」「呼ばれた理由が詰まってる」と賛辞が集まっている。どんな時でも明るく、声