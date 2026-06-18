岡山大学 岡山大学は、2027年度以降に入学した学生の年間授業料を引き上げる方針案を示していて、6月中に結論が出る見通しです。その背景と妥当性を探りました。 （岡山大学／那須保友 学長）「今後、岡山大学はどうあるべきかと。適切な授業料というものを算出したということで、その結果、引き上げになっている」 2026年3月、岡山大学の那須保友学長が、2027年度の入学生から年間授業料を引き上げる方針案を明らかに