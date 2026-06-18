気象庁は今日18日、最新の1か月予報を発表しました。今月末ごろにかけて、北日本や東日本では気温が平年より低く、梅雨寒となりそうです。体調管理に注意してください。また、東日本の太平洋側を中心に降水量が多くなるため、大雨への備えも必要です。数値予報モデルによる予測結果今日18日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均の上空約1500メートルの気温は、北日本や東日本を中心に平年より低