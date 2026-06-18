ウズベキスタンとコロンビアの一戦で珍事件が起きた北中米ワールドカップは現地時間6月17日、グループK第1節でウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦。前半途中に珍事件が発生し、「前代未聞だろ」「衝撃的な映像」など反響を呼んでいる。アクシデントが起きたのは、前半34分だった。ピッチ中央で相手のパスをカットしたルイス・ディアスが左サイドの広大なスペースにボールを出して一気に加速。敵陣に切り込んでチャンス